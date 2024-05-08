Hacı adayları yola çıkıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hacca gidecek hacı adayları başkanlık tarafından verilen seminerlerle hac sırasında yapılması ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirildi. Seminerlerin ve tüm hazırlıklarım tamamlanmasının ardından kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının ilk kafilesi yarın yola çıkacak. Türkiye'den 11 kafile halinde gidecek olan adaylar, İstanbul, İzmir ve Ankara'dan yola çıkacak. Hacca gidecek adayların ilk kafilesi ise yarın Türkiye'den kutsal topraklara doğru yola çıkacak. 2023'te ilk kez uygulanan ve hacı adaylarının kolaylıkla kutsal topraklara varmasını sağlayan Mekke Yolu Projesi bu yıl da hayata geçecek.