Hukuk Mesleklerine girişte yeni dönem resmen başladı

Resmî Gazete'de, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı ile ilgili yönetmelik yayımlandı. Yönetmelikle, avukatlık stajına başlayabilmek, Hakim ve Savcı Yardımcılığı Sınavına girebilmek için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nı kazanmak gerekecek. Yönetmelik, 24 Ekim 2019 tarihinden sonra yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıranlar ve 31 Mart 2024 tarihinden sonra mezun olanlar hakkında uygulanacak.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına, hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olmak suretiyle denklik belgesi almış bulunanlar, İdari Yargı Ön Sınavına ise hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olanlar girebilecek.

EN AZ 70 PUAN ALMAK GEREKİYOR

Ayrıca, Avukatlık ve Noterlik stajına başlamak isteyenlerle Hakim ve Savcı Yardımcılığı Sınavına katılmak isteyen mezunların, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavından en az 70 puan alması gerekiyor.

YARGI HİZMETLERİNİN KALİTESİ DAHA DA ARTACAK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelikle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Tunç, "Vatandaşlarımıza daha kaliteli hukuk hizmetinin sunulması amacıyla hayata geçirdiğimiz Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavıyla ilgili çalışmalarını tamamladığımız yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı ile yargı hizmetlerinin kalitesi daha da artacak. Avukatlık stajına başlayabilmek, Hakim ve Savcı Yardımcılığı Sınavına girebilmek için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavını kazanmak gerekecek. Sınav, 24 Ekim 2019 tarihinden sonra yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıranlardan 31 Mart 2024 tarihinden sonra mezun olanlar için uygulanacak" dedi.