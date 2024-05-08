Tankerin sürücüsü tansiyon hastasıymış! İfadesi ortaya çıktı: Yola çıktıktan 5 dakika sonra gözlerim karardı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde santrallere çimento taşıyan tankerin yolcu minibüsüne çarptığı ve 9 kişinin öldüğü kazada tanker sürücüsü Mehmet Göğüş'ün ifadesi ortaya çıktı. Sevk edildiği nöbetçi hakimlikte tutuklanan Göğüş, tansiyon hastası olduğunu iddia ederek gözlerinin karardığını söyledi.

Kahramanmaraş'ın Narlı ilçesinden aldığı çimentoyu İslahiye ilçesindeki beton santraline boşalttıktan sonra geri döndüğünü söyleyen Göğüş'ün, "Olay sırasında alkol kullanmadım. Yola çıktıktan 5 dakika sonra gözlerim karardı. Tansiyon, şeker ve kalp rahatsızlıklarım var, düzenli ilaç kullanırım. Araçtaki hızım 70-80 kilometre arasındaydı. Rahatsızlandığımı düşünüyorum hiçbir şey hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Kazada yaralanan köy minibüsünün sürücüsü Latif Örs, "Hatay yolu istikametinde ilerlerken karşı şeritten hızla beton mikser aracının bize doğru yaklaşmakta olduğunu gördüm. Kamyonun hızı o kadar yüksekti ki uçar vaziyette bize doğru geliyordu. Aracı sağa doğru kırıp kaçmaya çalıştım ancak kaçamadık. Trafik kurallarına uygun şekilde hareket ettim" dedi.