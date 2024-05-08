Cemil Tugay ardında enkaz bıraktı! Alacaklılar CHP’li Karşıyaka Belediyesi’nin kapısına dayandı

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın beş yıl boyunca yönettiği Karşıyaka Belediyesi'nde mali açıdan zor günler yaşanıyor. Personel maaşlarının taksit taksit ödendiği belediyede alacaklılar kapıya dayandı. Şirketler, neredeyse bir yılı aşkın süredir içeride bulunan alacaklarını tahsil için yeni yönetimin kapısını çalarken diğer yandan hukuki işlemler de başlattı.

BAŞKAN İŞÇİMENLER BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Karşıyaka Belediyesi'nin ilçe genelinde park ve bahçe alanlarına spor aletleri temin eden Ankara merkezli Park Kent Şirketi, icra memurlarıyla birlikte belediyeye gelerek haciz uyguladı. Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal İşçimenler, makam odasını ve odada bulunan eşyaları haciz etmek isteyen şirket yetkililerini karşısında görünce büyük bir şok yaşadı. Koltuk, masa, sandalye, halkla ilişkiler birimlerindeki bekleme salonu malzemeleri, televizyon ve karşılama ünitelerini almak isteyen şirket yöneticileriyle belediye yöneticileri masaya oturdu.

SÖZ VERİLİNCE HACİZ ERTELENDİ

Yasal faiziyle birlikte 500 bin liraya ulaşan alacak için ödeme planı ve yeni takvim belirleyen idareciler gelenleri yoğun çabanın ardından icra işleminden vazgeçirdi. Geçici bir süre durdurulan işlem ve ilk haciz krizi verilen sözlerin ardından ertelendi. Geçmiş dönemden çok sayıda alacaklının alacaklarını temin için icra işlemi başlattığı ifade edilirken çok sayıda dosyanın da yolda olduğu belirtildi. Öte yandan, belediyenin yeni başkanı Behice Yıldız Ünsal İşçimenler, kadro revizyonu kapsamında geçtiğimiz günlerde Mali İşler Müdürü ve aynı zamanda mali işlerden sorumlu başkan yardımcısı olan Yurdanur Akgün'ü görevinden almıştı.