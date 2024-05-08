Mersin’de silah kaçakçılarına operasyon! 3 kişi yakalandı





7 RUHSATSIZ TABANCA, 135 MERMİ...

Silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmaların devam ettiği kentte İl Emniyet Müdürlüğü Mezitli Suç Önleme ve Soruşturma Büro amirliğine bağlı ekipler de 2 şüpheliyi belirledi. Polisin çalışmasında yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliler A.K. ve H.K'ye ait iki iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. İş yerlerinde yapılan aramada, 7 ruhsatsız tabanca, 135 mermi ve 10 dolu kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.