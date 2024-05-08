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Giriş Tarihi: 8.5.2024 09:53

Okul müdürünü vuran öğrenci adliyeye sevk oldu

İstanbul Eyüpsultan’da Türk vatandaşlığı olan ancak aslen Iraklı olduğu öğrenilen 16 yaşındaki lise öğrencisi Yusuf K. 5 ay önce atıldığı okulun müdürüne kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan okul müdürü İbrahim Oktugan hayatını kaybetti. Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Okul müdürünü vuran öğrenci adliyeye sevk oldu

Özel bir Anadolu Lisesi'nde saat 10.00 sıralarında iddiaya göre, Irak asıllı olduğu iddia edilen Yusuf K., Aralık 2023 tarihinde öğretmeni ve ardından okul müdürü İbrahim Oktugan'la yaşadığı sorunlardan sonra okuldan atıldı.

Öğretmenleri ile sorun yaşadığı gerekçesiyle okuldan atılan Yusuf K., 5 ay sonra liseye gelerek okul müdürü İbrahim Oktugan'ın odasına girdi. Yanında getirdiği silahı belinden çıkararak okul müdürünü hedef alan Yusuf K., 5 el ateş ederek İbrahim Oktugan'ı ağır şekilde yaraladı.

Gerçekleşen olayın ardından Yusuf K. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan öğrenci ve öğretmenler panik halinde sınıflarından dışarı çıktı. Odaya gelen öğretmenler, okul müdürünü kanlar içinde yerde gördü ve bunun üzerine polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan şüpheliyi yakalama çalışma başlattı. Hastaneye kaldırılan okul müdürü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KISA SÜRE SONRA YAKALANDI

Eyüsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmanın ardından şüpheli kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Aynı zamanda Türk vatandaşlığı da olan Yusuf K. Sorgulanmak üzere Çocuk Büro amirliğine götürüldü. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

20 SANİYELİK DEHŞET

Şüpheli öğrencinin okula gelip müdürün olduğu odaya girdiği ve oradan çıktığı anların görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntülerde lise öğrencisi Yusuf K.'nın odaya girip yaklaşık 20 saniye içinde elinde silahla çıktığı görülüyor.

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Okul müdürünü vuran öğrenci adliyeye sevk oldu
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