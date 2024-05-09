Başkan yardımcısının mesajları delil oldu

İstanbul'da CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nin, temelsiz inşa edilen toplam değeri 8.6 milyar lira olan 144 ölüm villasına rüşvet karşılığı imar verdiğine ilişkin 75 sayfalık iddianame mahkemeye gönderildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fezlekesi doğrultusunda Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede; aralarında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, İmar ve Şehircilik Müdürvekili Abdurrehim Çakır'ın da bulunduğu 8'i tutuklu 23 şüphelinin 5 ayrı suçtan cezalandırılmaları istendi.İddianamede, Gül Yapı'nın '4 Mevsim İstanbul' adıyla yaptırdığı ruhsatsız ve depreme dayanıksız projedeki 144 villanın her birinin 60 milyon lira, toplamda ise yaklaşık 8.6 milyar lira olarak tahmin edildiği belirtildi. Projeden ev alanların beyanlarına göre; şüphelilerin, imar kanununa aykırı, depremde yıkılma riski yüksek, fore kazıksız, ruhsatsız, temelsiz, zemin etütsüz 144 villa yaparak alıcılara 'depreme dayanıklı konut' diyerek sattıkları belirtildi. Villaların 19 kişiye satılması dolayısıyla dolandırıcılık suçunun 19 kez zincirleme işlendiğine vurgu yapıldı.Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın ve şikâyetçilerin yazdıkları mesajlarda, belediye ve yapı denetim firmalarında görevli şüphelilerin rüşvet almak, müteahhit firmada çalışanların ise rüşvet vermek suretiyle suç işledikleri hatırlatıldı. Sak'ın soruşturmaya atanan bilirkişiyi tanıdığını ve 'İsterseniz ağzını bir yoklayayım' diyen Nejat G.'ye, 'Olabilir' dediği de iddianamede yer aldı. Öte yandan bölgede 2 yıl önce 4 cesede ait kemik bulunmuş, bunların Balkan Savaşlarından kalma şehitlere ait olabileceği değerlendirilmişti.