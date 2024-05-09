Cinci Serkan’a 5 milyon € kaptıran Nurcan Badruk SABAH’a konuştu: İçirdiği sıvılarla kendimden geçiyordum

Almanya'nın Münih kentinde yaşayan işkadını Nurcan Badruk, cinci Serkan Önder ve eşi Süreyya Önder tarafından büyü bozma' vaadiyle 5.1 milyon euro dolandırılmasıyla gündem oldu. Nurcan Badruk ve eşi Adil Badruk, Münih'teki evlerinde ilk kez SABAH Avrupa'ya konuştu ve 2011'de başlayıp 2021'e kadar süren dolandırıcılık hikayesini tüm detaylarıyla anlattı.Nurcan Badruk, 2011'de fal bakma ve kurşun döktürmek için kızkardeşi vasıtasıyla Serkan Önder ile tanıştığını belirterek, "Evinde çok büyük ölüm büyüsü var, bunu çözmem lazım' dedi. Bana bilmediğim sıvı içiriyordu, kendimden geçiyordum. Ne söylediyse inandım" dedi.Serkan Önder'in tanıştıklarından kısa süre sonra para istemeye başladığını söyleyen Badruk, şöyle devam etti: "Düzenli olarak 2021 yılına kadar hesabına para gönderdim. Para gönderdiğimi kimseye söylememem gerektiğini, yoksa büyü ile eşime, çocuklarıma zarar vereceğini söyledi. Korkumdan ne dediyse yaptım. Altın ve mücevherlerimi de verdim. En son 500 bin euro istedi, artık param kalmadığını söyledim. Son telefon konuşmamızı kızım duymuş, ailemin haberi oldu. Serkan Önder'i önce Allah'a sonra adalete havale ediyorum." Nurcan Badruk tarafından Serkan Önder'e 10 yıllık sürede düzenli olarak toplam 5 milyon 165 bin euro gönderildiği belirlenirken, 200 bin-300 bin euro gibi büyük havaleler de dikkat çekiyor.Ordu'nun Ünye ilçesinde inşaat şirketi kurup apartmanlar yapan ve lüks hayat yaşayan Serkan Önder'in ise kısa sürede bu kadar nasıl zengin olduğu merak ediliyordu. Önder, mal varlığı ile ilgili sorulara Almanya'da 20 yıl çalıştığı ve birikim yaptığı cevabını vermişti. SABAH Avrupa, Serkan Önder'in dolandırıcılıktan yargılandığı Münih Bölge Mahkemesi'ndeki ifadelerine ulaştı. Önder, Almanya'da havuzlarda eşiyle temizlik yaptığını, zar zor geçindiğini, malulen emekli olduğunu ve aylık 350 euro aldığını söyledi.Nurcan Badruk'un eşi Adil Badruk ise Önder çifti hakkında Türkiye'de de hukuk yoluna başvuracaklarını söyledi. Adil Badruk, Önder'in mal varlığına ilişkin, "Ordu'daki apartmanları Almanya'da bulaşık yıkayarak, havuz temizleyerek, 350 euro emekli maaşıyla mı yapmış? O servetinin kaynağı bizden çaldığı paralar" dedi.Badruk ailesinin avukatı Bernhard Mehr, Münih Bölge Mahkemesi'nin Önder çiftinin 1 milyon 165 bin euro'yu Badruk ailesine ödemesine hükmettiğini, 2.7 milyon euro'nun zaman aşımına uğradığını söyledi.