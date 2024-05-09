Faciadan kıl payı dönüldü! Köln-Gazipaşa seferini yapan yolcu uçağı gövdesi üzerine indi

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Gazipaşa Kaymakamlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Corendon Havayollarına ait Köln'den kalkan yolcu uçağı Gazipaşa Havalimanında piste indikten sonra lastiği patlamış olup uçak pistin ortasında kalmıştır. Uçağın bütün yolcuları problemsiz bir şekilde tahliye edilmiş olup; uçağın pistten çekilmesi için Antalya Havalimanından destek beklenmektedir. Bugünkü diğer mevcut uçuşlarımız iptal edilmiş olup Antalya'ya yönlendirilmiştir" denildi.