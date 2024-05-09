Haberler Gündem Haberleri Faciadan kıl payı dönüldü! Köln-Gazipaşa seferini yapan yolcu uçağı gövdesi üzerine indi
Giriş Tarihi: 9.5.2024 12:22 Son Güncelleme: 9.5.2024 13:04

Faciadan kıl payı dönüldü! Köln-Gazipaşa seferini yapan yolcu uçağı gövdesi üzerine indi

Son dakika haberleri: Corendon Havayolları’na ait Köln-Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren Boeing tipi uçağın ön tekeri iniş yaptığı sırada patladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 184 yolcu ve 6 mürettebattan oluşan toplam 190 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

MEHMET AL MEHMET AL
Faciadan kıl payı dönüldü! Köln-Gazipaşa seferini yapan yolcu uçağı gövdesi üzerine indi

Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na inen Corendon Havayolları'na ait yolcu uçağının tekeri iniş yaptığı sırada koptu. Kısa süreli yaşanan paniğin arsından yolcuları tahliye edilen uçak aprona çekildi.

Yaşanan olay sırasında yolculardan ve uçak mürettebatından yaralanan olmazken, uçakta maddi hasar oluştu.

Faciadan kıl payı dönüldü! Köln-Gazipaşa seferini yapan yolcu uçağı gövdesi üzerine indi | Video

"UÇAĞIN ÖN DİKMESİ HASAR ALDI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "09/05/2024 tarihi saat 11.00 dolaylarında Corendon Airlines'e ait Köln - Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipindeki uçağın, piste inişini müteakip lastiği patlamış, ön dikmesi hasar almıştır. Pistte kalan uçaktaki 184 yolcu 6 mürettebattan oluşan toplam 190 kişinin tahliyesi tamamlanmıştır.

PİSTTE HASAR OLUŞMADI

Yolcularda herhangi bir yaralanma durumu meydana gelmemiştir. İlk belirlemelere göre ise piste hasar oluşmamıştır. Pist notamlı olup beklenen uçuşlar Antalya'ya divert ettirilecektir.

Teknik ekibin incelemesini müteakip uçağın pistten çekilme işlemi yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Gazipaşa Kaymakamlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Corendon Havayollarına ait Köln'den kalkan yolcu uçağı Gazipaşa Havalimanında piste indikten sonra lastiği patlamış olup uçak pistin ortasında kalmıştır. Uçağın bütün yolcuları problemsiz bir şekilde tahliye edilmiş olup; uçağın pistten çekilmesi için Antalya Havalimanından destek beklenmektedir. Bugünkü diğer mevcut uçuşlarımız iptal edilmiş olup Antalya'ya yönlendirilmiştir" denildi.

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Faciadan kıl payı dönüldü! Köln-Gazipaşa seferini yapan yolcu uçağı gövdesi üzerine indi
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