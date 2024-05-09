Hataylı depremzede Emin Sözer: Devlet hiçbir zaman vatandaşını unutmaz

Altınözü ilçesinde yaşayan Emin Sözer, depreme eşi ve 6 çocuğuyla Babatorun mahallesindeki evlerinde yakalandı. Evi yerle bir olan Emin Sözer'in çekirdek ailesinden kaybı olmasa da ağabeyi ve yengesini depremde kaybetti. Zor günleri devletinin ve milletinin desteğiyle atlatan Emin Sözer, çelik konstrüksiyon köy evine kavuştu.

DEVLET VATANDAŞINI UNUTMAZ

Yeni evinin anahtarını Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin elinden alan depremzede Emin Sözer, yaşadığı mutluluğu SABAH'a anlattı. Depremin birinci yıl dönümünde Hatay'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törende evinin anahtarını Bakan Mehmet Özhaseki'nin elinden aldığını belirten Emin Sözer; "Evimizin anahtarının verilmesinin ardından kapımızı açtık. Bu bizim için ayrı bir heyecan, ayrı bir mutluluktu. Allah herkese nasip etsin. O gün yaşadığım duyguları anlatamam. Her şeyimiz dört dörtlük. Devlet ne için devlet? Vatandaşının yanında olması için. Devlet hiçbir zaman vatandaşını unutmaz. Ne biz devletimizi, Cumhurbaşkanımızı unuttuk ne de devlet bizi unuttu. Cumhurbaşkanımıza ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza çok teşekkür ederim" dedi.

SÖZÜMÜZÜ TUTTUK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ise yaptığı açıklamada"Söz verdik, sözümüzü tuttuk. Evlerimizin yapımına hızla başladık. Tamamladığımız evlerimizi teslim ettik. Vatandaşlarımızı sağlam ve güvenli yuvalarına yerleştirdik" dedi.

HATAY'DA 10 BİN 889 KONUT TESLİM EDİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından yapımına başladığı kalıcı konutları, depremzede ailelere teslim etmeye devam ediyor. Bir yılda yapımı tamamlanan 76 bin konut teslim edilirken; 396 bin 220 konutun yapımı ise devam ediyor. Ayrıca, 4 bin 333 köyde çelik karkastan inşa edilen köy evlerinin yapımı sürüyor. Şu ana kadar Hatay'da 10 bin 889 konut teslim edildi. 131 bin 363 konut ve 12 bin 638 iş yeri, depo, ahır olmak üzere toplam 144 bin 1 bağımsız bölümün ise yapımı devam ediyor.