MSB’den Kuzey Irak’a operasyon mesajı: Bu yaz kilit kapatılacak!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan haftalık basın bilgilendirme toplantısında şu bilgiler paylaşıldı:

1 HAFTADA 108 TERÖRİST ETKİSİZ!

Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada, aralarında sözde yöneticilerin de bulunduğu 108 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan MSB, "Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 953 olmuştur." ifadelerini kullandı.

IRAK'IN KUZEYİNE OPERASYON MESAJI

MSB kaynakları, son haftalarda Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısında artış olduğuna dair sorular üzerine "Biz bu yaz Irak'ın kuzeyinde kilidin kapatılacağını söylemiştik. Bunun için de Sn. Bakanımızın daha önce ifade ettikleri gibi öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlarla terörle mücadeleyi sürdüreceğimizi belirtmiştik. Şu anda mücadelemiz belirttiğimiz şekilde devam ediyor. Artık 'sürekli operasyon' devresindeyiz." yanıtını verdi.

OPERASYON BÖLGELERİNDEKİ YILDIRIM DÜŞME OLAYLARI

Bakanlık kaynakları, Irak kuzeyindeki yıldırım düşmesi sonucu bazı askerlerin şehit olmasına ilişkin sorular üzerine şunları kaydetti:

"Bizim bütün üs bölgelerimizde paratönerlerimiz mevcut. Üs bölgesine konuşlanırken ilk kurduğumuz sistemlerden biri de paratönerlerdir. Son dönemde Irak kuzeyindeki Pençe bölgesinde yıldırım düşme olayı yoğun şekilde yaşanıyor. Sadece dün üs bölgelerimize düşen yıldırım sayısı 307'dir. Tedbirler eksiksiz alınıyor, her türlü sistemlerimiz çalışıyor ama bazen doğa ile baş etmek mümkün olamayabiliyor. Tedbirlere de artırılarak devam ediliyor. Fakat bölgede yükseklikten kaynaklı, ani iklim değişikliklerinin de etkisiyle maalesef bu tür olaylar yaşanabiliyor."

HUDUT GÜVENLİĞİ

Bakanlık kaynakları, hudut güvenliğine ilişkin sosyal medyada gündeme videolar hakkında da açıklamalarda bulundu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Ülkemizin geleceğinden sığınmacılar nedeniyle endişe duyduğunu, ülkemize birçok kaçağın geldiğini iddia edenlerin kullandığı görüntülerin neredeyse tamamı insan kaçakçılarının insanları kandırmak için yeri, zamanı ve hangi ülkeden olduğu belli olmayacak şekilde çektikleri reklam görüntüleridir. Bu görüntüleri sosyal medyadan paylaşanlar ironik bir şekilde insan kaçakçılarının reklamını yapıyorlar, onları teşvik ediyorlar. Ülkemizde gördükleri her yabancının sınırdaki duvarlardan atlayarak geldiğini sanan veya kasıtlı olarak böyle bir algı yaratmaya çalışanlar en büyük saygısızlığı ve haksızlığı sınırlarda nöbet tutan 60 bin Mehmetçiğin emeğine yapıyorlar. Çünkü hudutlarımız hiç olmadığı kadar güvende ve hiç olmadığı kadar iyi korunuyor. Gerçekten bizim hudutlarımızda olduğu tespit edilen bir görüntü bize ulaşırsa zaten gereği büyük bir hassasiyetle yapılmaktadır.