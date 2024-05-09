Haberler Gündem Haberleri PKK’nın propagandacıları yakalandı! Örgüt mensuplarının mezarlarında anma programı düzenlemişler
Giriş Tarihi: 9.5.2024 09:07

PKK’nın propagandacıları yakalandı! Örgüt mensuplarının mezarlarında anma programı düzenlemişler

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik 10 ilde düzenlenen operasyonlarda 72 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt mensuplarının mezarları başında anma ve taziye etkinliklerine katılarak örgüt lehine slogan attıkları, örgütün cezaevi iç koordinasyonu yapılanması içerisinde yer alan kişilere para yardımı yaptıkları tespit edildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
PKK’nın propagandacıları yakalandı! Örgüt mensuplarının mezarlarında anma programı düzenlemişler

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince Mardin, Antalya, Elazığ, Adıyaman, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, Balıkesir, Hakkâri ve Şanlıurfa'da Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen operasyonlarda 72 şüpheli gözaltına alındı.

ÖRGÜT MENSUPLARININ MEZARLARINDA ANMA PROGRAMI

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) içerisinde faaliyet yürüttükleri, Nevruz etkinliklerinde ve düzenlenen tanıtım toplantılarında terör örgütü propagandası yaptıkları belirlendi. Örgüt mensuplarının mezarları başında anma ve taziye etkinliklerine katılarak örgüt lehine slogan attıkları, örgütün cezaevi iç koordinasyonu yapılanması içerisinde yer alan şahıslara para yardımı yaptıkları tespit edildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN HAPİS CEZASI

Ateş yakmak, havai fişek atmak, slogan atmak ve çöp konteynerleriyle yolu trafiğe kapatmak suretiyle kanunsuz gösterilere katıldıkları ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

"TERÖRİSTLERE GÖZ AÇTIRILMAYACAK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
PKK’nın propagandacıları yakalandı! Örgüt mensuplarının mezarlarında anma programı düzenlemişler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA