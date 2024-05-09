PKK’nın propagandacıları yakalandı! Örgüt mensuplarının mezarlarında anma programı düzenlemişler

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince Mardin, Antalya, Elazığ, Adıyaman, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, Balıkesir, Hakkâri ve Şanlıurfa'da Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen operasyonlarda 72 şüpheli gözaltına alındı.

ÖRGÜT MENSUPLARININ MEZARLARINDA ANMA PROGRAMI

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) içerisinde faaliyet yürüttükleri, Nevruz etkinliklerinde ve düzenlenen tanıtım toplantılarında terör örgütü propagandası yaptıkları belirlendi. Örgüt mensuplarının mezarları başında anma ve taziye etkinliklerine katılarak örgüt lehine slogan attıkları, örgütün cezaevi iç koordinasyonu yapılanması içerisinde yer alan şahıslara para yardımı yaptıkları tespit edildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN HAPİS CEZASI

Ateş yakmak, havai fişek atmak, slogan atmak ve çöp konteynerleriyle yolu trafiğe kapatmak suretiyle kanunsuz gösterilere katıldıkları ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

"TERÖRİSTLERE GÖZ AÇTIRILMAYACAK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.