Temsili mahkemede yargılandı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi, 7 aydan bu yana Gazze'de işlediği soykırım suçu nedeniyle İsrail'i temsili kurulan mahkemede yargıladı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mahkeme Salonu'nda yapılan temsili yargılamanın birinci oturumunda, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Berdal Aral ve Dr. Öğr. Üyesi Özlem Yücel ile İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdülkadir Akıl hâkim olarak görev aldı. Biri Gazze'den, diğeri Batı Şeria'dan iki Filistinli tanığın da hazır edildiği yargılamayı bazı öğrenciler ve akademisyenler de izledi. Mahkeme, 15 Mayıs'ta yapılacak temsili yargılamada, İsrail'le ilgili uluslararası hukuk çerçevesinde verecekleri kararı açıklayacak. AA