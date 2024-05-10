11 ilde terör örgütüne operasyon!

Son dakika haberi... Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 481 tim 6 bin 195 jandarma personeli ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle Şırnak, Muş, Siirt, Hatay, Tunceli, Bingöl, Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Van ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıkları tarafından operasyonlar gerçekleştirildi.

PKK'NIN MÜHİMMATLARI ELE GEÇİRİLDİ

Şırnak Merkez, Gabar, Cudi/Tuşimiya, Silopi, Beytüşşebap, Muş Merkez, Varto, Eruh, Hassa, Nazımiye, Hozat, Pülümür, Genç, Nusaybin, Tatvan, Lice, Başkale, Hizan, Çukurca ve Yüksekova kırsalında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda; 100 adet EYP ve düzeneği, 495 kilo patlayıcı madde, bin 660 adet kapsüle duyarlı patlayıcı, 54 adet havan mühimmatı, RPG-7 roketatar, makineli tüfek,26 adet RPG-7 roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 2 adet kara mayını, 2 adet anti-tank mühimmatı, 3 adet bombaatar mühimmatı, RPG-7 anti-personel mühimmatı, 8 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet uzun namlulu tüfek, 9 adet el bombası, 82 adet elektronik ve mekanik fünye, 3 bin 126 adet çeşitli çapta ve ebatta mühimmat, 12 adet av tüfeği, 47 metre infilaklı fitil, 740 metre elektrik kablosu, (EYP yapımından kullanılmak üzere) 2 adet termal gece dürbünü, 8 adet el dürbünü, 40 adet telsiz, 111 adet tüp, 17 adet akü, lazer noktalama cihazı, termal kamera, fotokapan tespit cihazı, keskin nişancı dürbünü, silah üstü dürbünü ve 71 adet pil bloğu ile çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.



"İNLERİ BAŞLARINA YIKILDI"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tek tek tespit edilip başlarına yıkıldı. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.