AK Parti seçim raporu: Yüzde 50 ‘ekonomi’ dedi

AK Parti, 31 Mart yerel seçim sonuçlarını detaylı bir şekilde masaya yatırdı. Parti ve teşkilatlar kapsamlı raporlar hazırlarken, SETA gibi farklı kuruluşlardan da görüşler istendi. STK'larla olan temaslar devam ediyor. İlk sonuçlar AK Parti Strateji Kurulu'nun geçen günlerde yapılan toplantısında paylaşıldı. Araştırmalarda öncelikli olarak vatandaşın tercihini neye göre kullandığı, AK Parti seçmeninin neden sandığa gitmediği sorusu yöneltildi. Araştırma sonuçlarına göre seçmenin oy eğilimlerini yüzde 50'nin üzerinde "ekonomi ve bu başlık altındaki emekliler, geçim sıkıntısı" etkiledi. Vatandaş buna göre gidip oyunu kullandı. Çok yüksek oranlar olmamakla birlikte bunu "partinin eskiye oranla halkla yeterli iletişim kuramaması, belediye başkan adaylarının seçimi" gibi konular takip etti.AK Parti, araştırmalar, STK'lar başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini dinledikten sonra ileriye dönük kapsamlı adımlar atılacak. İlgili kurullarda ekonomik programın yanı sıra "demokratikleşme, hak ve özgürlükler" ile ilgili de bir program hazırlanıp hayata geçirilmesi konuşulmaya başlandı.