AK Partili Kadınlar Filistinli anneler için toplandı

AK Parti Erzurum Kadın Kolları Başkanlığı'nın öncülüğünde, Filistin'de İsrail askerleri tarafından katledilen ve çocukları öldürülen anneler Yakutiye Kent Meydanı'nda anıldı. Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek amacıyla bir araya gelen AK Partili kadınları ellerindeki dövizlerle İsrail'e lanet okudu. Yaşam hakları ellerinden alınan Gazzeli anneler adına açıklamayı İl Kadın Kolları Başkanı Beyza Saltuklu Özdemir gerçekleştirdi. Açıklamaya Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, AK Parti MKYK üyesi Fevzi Polat, İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Gençlik Kolları Başkanı Gökberk Kocaaliler'de destek verdi.

Filistin'de yaşanan soykırım nedeniyle anne olmanın zorluklarına dikkat çeken Başkan Beyza Saltuklu Özdemir, "Pazar günü anneler günü. Günlerdir her yerde tatlı bir telaş yaşanıyor. Anneler günü öksüzlerin ve evladını kaybeden annelerin de ağır imtihanı. Fakat bir yandan da dünyanın orta yerinde, yanı başımızda Filistin'de, Gazze'de, Refah'ta yaşanan soykırım nedeniyle anne olmak hiç bu kadar zor olmamıştı. Biz bugün okuldan gelecek çocuklarımızı, Gazzeli anneler ise çocuklarına verecek bir lokma ekmeği bekliyor. Bizler karışmasın diye çocuklarımızın defterlerine, kitaplarına isim yazarken, Gazzeli anneler ise cesetleri teşhis edilebilsin diye çocuklarının kollarına isim yazıyor. Bir kadın, bir anne olarak çok net ifade ediyorum, her can tek, her can biricik ve 'bir cana kıyan tüm insanlığa kıymış gibidir" dedi.

Çocukları ve ülkesi için annelerin direnişinin bitmeyeceğini ifade eden Başkan Özdemir, "Ne diyordu Gazzeli anne, 'Ben 6 çocuk doğurmakla yükümlüyüm. Çünkü 2'sini İsrail öldürecek, 2'si eve ekmek getirmek için çalışacak, 2'si de okusun ki ülke için işe yarasın'. Ya anne olduğunu göremeden, karnında bebeği ile ölen kadınlar, ölen annesinin bedeninden ameliyatla alınan bebekler. Zor şartlar, ölümle burun buruna yaşamak ve yetersiz beslenme nedeniyle erken doğum yapan, sütü kesilen anneler. Gazze'deki her 5 kadından 4'ü, aile bireylerinden en az birinin üst üste iki öğün yiyemediğini ifade ediyor. Çocuklar, annelerinin gözü önünde eriyor" ifadelerini kullandı.

Ülke olarak mazlum coğrafyaların sesi olduğunu ifade eden Fatma Öncü, Gazze'de barış sağlanana kadar susmayacaklarını söyledi. İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu'da Filistinli anneler için rahmet diledi.

Gazzeli anneler için bir araya gelen topluluğa destek veren 10 yaşındaki Şulenur Topal'da, İsrail'in yaptığı zulme sessiz kalmadı. Minik Şule, savaş bitene kadar susmayacaklarını söyledi.