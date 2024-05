Filistinli annelerin anısına İstanbul’da fidanlar toprakla buluştu

İstanbul Havalimanı Orman Bölge Müdürlüğü Fidan Dikim Alanında toplanan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, "Gönül isterdiki bugün burada "Anneler Günümüzü" çocuklarımızla şenlik havasında kutlayalım. Hayat bayram havasında geçsin. Oysa Dünya'nın orta yerinde, yanı başımızda Filistin'de, Gazze'de, Refah'ta yaşanan soykırım nedeniyle anne olmak belki hiç bu kadar zor olmamıştı.

Biz bugün okuldan eve gelecek çocuklarımızı beklerden Gazzeli anneler ise çocuklarına verecek bir lokma ekmeği bulmayı bekliyor. Bizler karışmasın diye çocuklarımızın defterlerine, kitaplarına isim yazarken, Gazzeli anneler eğer şehid olurlarsa tanıyabilsinler diye çocuklarının kollarına isimlerini yazıyor.

Bir kadın, bir anne olarak çok net ifade ediyorum: her can tek, her can biriciktir ve "bir cana kıyan tüm insanlığa kıymış gibidir" dedi.

"KATİL İSRAİL 35 BİNE YAKIN KADIN ÇOCUK YAŞLI DEMEDEN KATLİAM YAPTI"

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 35 bine yakın insanı kadın, çocuk, yaşlı sivil demeden katlima/soykırıma maruz bıraktı, 78 binden fazla Gazzeli ise yaralı ve tedavi bekliyor. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin raporuna göre Gazze'de 9 bin kadın hayatını kaybetti, Günde ortalama 63 kadın hâlâ canından oluyor ve bunların 37'si ise anne.

Tüm bunların yanında kayıp ve akıbeti bilinmeyen pek çok kadın bulunuyor. Peki ya sağ kalan ve yaşam savaşını sürdürmeye, çocukları için hayata tutunmaya çalışan kadınlar, anneler! Filistin'de sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle yaklaşık 60 bin hamile kadın risk altında. Her gün 180 anne ölümle burun buruna gelerek doğum yapmak zorunda kalıyor. Ne diyordu gazzeli bir anne, hepimizin yüreklerini yakan sözleriyle "ben 6 çocuk doğurmakla yükümlüyüm. Çünkü 2'sini israil şehid edecek, 2'si eve ekmek getirmek için çalışacak, 2'si de okusun ki ülkemin geleceğini kuracak." dedi.





"ZOR ŞARTLARDA ÖLÜMLE BURUN BURUNA YAŞAYAN, YETERSİZ BESLENEN ERKEN DOĞUM YAPAN VE SÜTÜ KESİLEN ANNELER VAR"

"Zor şartlar, ölümle burun buruna yaşamak ve yetersiz beslenme nedeniyle erken doğum yapan, sütü kesilen anneler var.Gazze'deki her 5 kadından 4'ü, aile bireylerinden en az birinin üst üste iki öğün yiyemediğini ifade ediyor. Çocuklar, annelerinin gözü önünde eriyor. Ve tüm bunların dünyanın gözü önünde olmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler ve pek çok uluslararası platformda ifade ettiği gibi "Savaşın da bir ahlakı, hukuku vardır. Sivillerin hedef alındığı saldırıyı haklı gösterecek tek bir neden dahi olamaz Sayın Cumhurbaşkanımız ve Hanımefendi'nin çocuk ve kadınlar başta olmak üzere sivilleri korumak için yaptığı pek çok girişim dünyaya örnek oluyor"şeklinde konuştu.

HAMASIN ATEŞKES MAMASINA OTURMASI GELECEK İÇİN BİR UMUTTUR

"Hamas'ın ateşkes masasına oturmayı kabul etmesi gelecek için bir umuttur. Ancak çağrıya rağmen özellikle Gazze ve Refah'ta artarak devam eden saldırılar İsrail'in niyetini ortaya koymuştur. Biz anneler olarak katil İsrail'e bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; ateşkes için bu soykırımın nihayete ermesi için bir adım bekliyoruz. İsrailli yetkililere soruyorum: Vaad edilmiş topraklar hedefinizi,hayattan kopardığınız annelerin ve çocukların bedenleri üzerine mi inşa edeceksiniz?" dedi.

ANNE BİR ÇOCUKTAN BİR KUDÜS YAPAR

Bizler bugün AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı, teşkilatlarımız, Kadın Milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri olarak buradayız. Şu anda 81 ilde AK Partili kadınlar olarak Gazzeli anneler için dimdik ayaktayız, onların yanındayız. Yaşamayacağını bile bile çocuk doğuran Gazzeli anneler için Susmuyoruz! .Yaşanan tüm zulme, acıya rağmen… eşini, evladını, ailesini kaybetmesine rağmen çocukları için, ülkesi için dimdik ayakta duran Filistinli Gazzeli anneler, er ya da geç kazanacak. Anneler bitmeden bu direniş bitmez.. Çünkü anne, bir çocuktan bir Kudüs yapar. Toprağa düşmüş her anne yeniden yeşerir. Aliya diyor ya; "bizi toprağa gömdüler fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı." Dedi.

"FİDANLARI TOPRAKLA BULUŞTURUYORUZ"

"Bizler bu inançla bugün Filistinli Gazzeli şehit annelerimiz için fidanlarımızı toprakla buluşturacağız.Ormanımız onların kutlu direnişini nesillere aktaracak, adlarının yıllar boyu anılmasını sağlayacak. Bugün hepimiz Filistinde ve tüm mazlum coğrafyalarda çocukları için direnen güçlü anneler için ayaktayız. O güçlü kadınlarla beraberiz. Ve kalbi Gazzeli anneler için çarpan kadınlar olarak haykırıyoruz; Yeter artık israil, kanlı ellerini sivillerin, annelerin, çocukların üzerinden çek!" dedi.

Anneler ve çocuklar ellerindeki fidanları toprakla buluşturarak Gazze'deki katledilen kadınlar ve çocuklar için gözyaşı döktüler. Yeter artık çocuklar kadınlar ve masum insanlar ölmesin diyerek gözyaşı döken Ayşegül Ören, dünyanın bu katliama seyirci kalmamasını istedi. Fidan dikarken gözyaşlarını tutamadıklarını belirten Özgül Akbal ise, "Artık duygusallığın son noktasındayız. Binlerce masum insan dünyanın gözleri önünde katlediliyor. Sadece seyirci kalıyorlar. Binlerce fidan soluyor sessiz kalıyorlar. Artık birşey yapılması gerekir. Bizler kadın ve anne olarak bu vahşetin bitmesi için ne gerekiyorsa arkasındayız. Yok olan fidanları bizler burada toprakla buluşturuyoruz" dedi.