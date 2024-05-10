Firari FETÖ’cü yakayı ele verdi

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonda FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan L.D. Aksu ilçesinde bulunan bir hücre evinde yakalandı. Ekiplerin yaptığı kimlik kontrolünde kardeşi T.D. adına düzenlenen kimlik kartını ibraz eden L.D.'nin yapılan üst aramasında H.K. adına düzenlenmiş kimlik kartı ele geçirildi.

Şahsın saklanmış olduğu adreste yapılan aramada ise 1 adet askeri öğrenci kimlik kartı, 1 adet TSK subay kimlik kartı, 1 adet arsa-mesken tapu, dijital materyaller bilgisayar, telefon, sim kart, akılı saat, yüklü miktarda döviz ve para ele geçirildi. Cezaevine gönderilen L.D. hakkında ayrıca "Başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından ayrıca adli işlem başlatıldığı öğrenildi.