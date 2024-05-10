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Giriş Tarihi: 10.5.2024

İzmir’de ikinci ‘Garson’ operasyonu: 7 gözaltı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de ikinci ‘Garson’ operasyonu: 7 gözaltı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içinde bulunan gizli tanık "Garson"dan ele geçirilen dijital materyallerden elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyon düzenlendi. Tamamı emniyet mensubu 1 başkomiser, 1 komiser ve 6 polis memuru olmak üzere 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 7 şüpheli yakalanırken, firari 1 şüpheli aranıyor. Geçtiğimiz hafta düzenlenen "Garson" operasyonunda 30 şüpheli yakalanmıştı.
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İzmir’de ikinci ‘Garson’ operasyonu: 7 gözaltı
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