MEB, kamuda ‘objektif mülakat’ için yeni kuralları belirledi

Kamuda mülakat sisteminde değişikliğe gidildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen mülakatlarındaki yeni sistem hakkında AK Parti kurmaylarına bilgi verdi. Milli Eğitim Bakanlığı, mülakat sistemini daha objektif hale getirmek için bir çalışma yaptı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, KPSS puanı ile mülakat puanının yüzde 50'şer oranında ağırlığıyla belirlenecek derecenin atamaya esas olacağını açıklamış, "Hiçbir arkadaşımızın hakkının yenmediği bir süreci yürüteceğiz" ifadelerini kullanmıştı.: Öğretmen atamalarında sonucu yüzde 50 KPSS puanı, yüzde 50 mülakat puanı belirleyecek. Mülakatlar daha objektif hale getirilecek. Heyet adayı aday da heyette kim olduğunu bilmeyecek. Adaya kod verilecek, yüz yüze olacak ve 45 dakika olacak. Bu 45 dakika boyunca adayın ve komisyonun ağzından çıkan her kelime kayıt altına alınacak.Genel kültür soruları sorulmayacak. Öğretmen adaylarına önceden mesaj gönderilecek, bu mesaja 14 haftalık konudan sorumlu oldukları ve mülakatta sorumlu olacağı ders ve konuyu anlatacak. Aday kendisine yöneltilen soru ve verdiği cevabı imzalayacak.Heyet adayı mülakat salonundan ayrılmadan puanlayacak, aday puanını içeride öğrenecek. Puanı sisteme girdikten sonra değiştirmek mümkün olmayacak. Yeni sistem ilk olarak 20 bin öğretmen için uygulanacak.