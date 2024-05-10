Okul müdürü cinayetinde silahı satan kişi aranıyor





"10 BİN LİRA KARŞILIĞINDA SİLAH ALDIM"

Şüpheli şahıs özetle verdiği ifadede bu meseleden dolayı okul müdürü ile arasında bir husumet olduğunu belirterek şunları söyledi. "Olaydan 1 gün önce aynı okulda okuyan birini gördüğünü ve aralık ayında yaşadığı olayın aklına geldiğini söyleyen Yusuf K. ifadesinin devamında, ''Tekrar sinir oldum. Müdürün hala okulda olup olmadığını sordum. Hala orada çalıştığını söyleyince 4 Mayıs günü Gaziosmanpaşa'da Mehmet K. İsimli şahıstan 10 bin lira karşılığında aldığım tabanca ile okula gitmeye karar verdim. Kimseye bir şey söylemeden hızlı bir şekilde müdürün odasına geçtim. Amacım ayaklarından vurmaktı ama bir anda kolunu havaya kaldırınca bana vuracağını düşünerek koluna doğru ateş ettim. 2 mermim vardı, ikisi de karnına geldi. Bana saldıracağını düşünerek ateş ettim. Benim amacım öldürmek değildi, dövmekti. Eve geçtim ve börek götürdüm. Üzerimi değiştirdim. Bir süre sonra da silahı ve telefonumu Alibeyköy Barajı'na attım'' ifadelerini kullandı.