Okul müdürü cinayetinde silahı satan kişi aranıyor

Eyüpsultan'da 7 Mayıs'ta meydana gelen olayda iddiaya göre yabancı uyruklu öğrenci Yusuf K. (17), okuduğu özel liseden atılmasından sorumlu tuttuğu ve aralarında geçen tartışma dolayısıyla husumet beslediği okul müdürü İbrahim Oktugan'ı odasında silahla vurarak ağır yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Oktugan hayatını kaybederken, olayın ardından yakalanan Yusuf K. gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan suça sürüklenen çocuk Yusuf K, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada savcılığa ifade veren Yusuf K, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
PLANLAYARAK YAPMIŞ
Konuya ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Savcılık sevk yazısında, Yusuf K'nın okuldan ilişiğinin kesilmesi ve aralarında geçen tartışma nedeniyle Oktugan'a husumet beslediğinin anlaşıldığı, 2023 Aralık ayında gerçekleşen olay sonrasında çocuğun fiilini planladığı şekilde icra ettiği, Yusuf K'nın eğitimci Oktugan'ı silahla hayati vücut bölgesine hedef alarak 2 el ateş ettiği ve hayatını kaybetmesine neden olduğu belirtildi.
"10 BİN LİRA KARŞILIĞINDA SİLAH ALDIM"
Şüpheli şahıs özetle verdiği ifadede bu meseleden dolayı okul müdürü ile arasında bir husumet olduğunu belirterek şunları söyledi. "Olaydan 1 gün önce aynı okulda okuyan birini gördüğünü ve aralık ayında yaşadığı olayın aklına geldiğini söyleyen Yusuf K. ifadesinin devamında, ''Tekrar sinir oldum. Müdürün hala okulda olup olmadığını sordum. Hala orada çalıştığını söyleyince 4 Mayıs günü Gaziosmanpaşa'da Mehmet K. İsimli şahıstan 10 bin lira karşılığında aldığım tabanca ile okula gitmeye karar verdim. Kimseye bir şey söylemeden hızlı bir şekilde müdürün odasına geçtim. Amacım ayaklarından vurmaktı ama bir anda kolunu havaya kaldırınca bana vuracağını düşünerek koluna doğru ateş ettim. 2 mermim vardı, ikisi de karnına geldi. Bana saldıracağını düşünerek ateş ettim. Benim amacım öldürmek değildi, dövmekti. Eve geçtim ve börek götürdüm. Üzerimi değiştirdim. Bir süre sonra da silahı ve telefonumu Alibeyköy Barajı'na attım'' ifadelerini kullandı.
SİLAHI SATAN İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR
Öte yandan çocuğun 10 bin lira karşılığında olaydan 3 gün kadar önce silah satın aldığı kişinin kimliği de merak konusu oldu. Emniyette ifade vermeyen Yusuf K.'nın savcılıktaki ifadesinde silahı aldığı kişinin Gaziosmanpaşa'da bulunan Mehmet K. İsimli şahıs olduğunu söyledi. Bunun üzerine savcılık soruşturmada silahı temin eden kişinin de kimliğinin tespit edilmesini talep etti. Polisin konuyla ilgili soruşturması sürüyor.