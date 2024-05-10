SABAH’a konuşan uzmanlar: Aile, sokak, sosyal medya ve diziler tetikleyici gençler şiddet sarmalında

İstanbul Eyüpsultan'da kendisini okuldan uzaklaştıran okul müdürünü bir öğrenci okulda silahla vurarak öldürdü. Türkiye genelinde gençler arasında şiddetin dozu her geçen gün artıyor; okulda, sokakta, aile içinde şiddet yaşanıyor. SABAH, uzman isimlere gençler arasında ve okulda şiddetin neden arttığını sordu, çözüm önerilerini öğrendi.Diziler ve sosyal medyadaki kötü şiddet örnekleri çocukları olumsuz etkiliyor. Bu mecralarda şiddet bir statü ve güçlü kuvvetli görünme ölçüsü olmuşsa çocuklar arasında yaygınlaşıyor. 'Şiddetle bir yere varılamaz ve şiddetin bir kimlik haline gelmemesi lazım.' Bu mesajı çocuğa vermek gerekiyor. Ailenin sorumluluğu çok büyük.Çocuklar, ailelerinde şiddet davranışı gördüklerinde bunu modelleyerek okulda uygulayabiliyor. Başarı baskısı ve rekabet ortamı, öğrenciler arasında gerginlik ve stres yaratıyor ve şiddeti tetikleyebiliyor. İnternet ve medya, şiddet içeren içerikler yoluyla çocuk ve gençleri olumsuz etkiliyor ve şiddet eğilimlerini çoğaltabiliyor. Okulda ve çevrede güvensiz bir ortamın olması, öğrenci-öğretmen arasında sağlıklı iletişim kurulamaması, zorbalık ve taciz gibi davranışlar şiddetin artmasına sebep olabiliyor.Çocuk, sanal âlemdeki şiddet oyunlarını normal hayata, okula ve öğrenciye yansıtıyor, şiddet meydana geliyor. Çocuk küçükse şiddetin boyutu küçük, büyükse gençlik duyguları, onur, gurur, delikanlılık duyguları araya giriyor, büyük şiddete dönüşüyor. Televizyon filmlerinde aksiyon adı altındaki şiddet ve medyanın öldürme, vurma, yaralama haberlerini verme biçimi problemli. Bunlar gençlerde şiddet olaylarını tetikliyor.Şiddeti önlemek için sosyal ve duygusal beceri eğitimi, zorbalık ve tacizle mücadele programları, ebeveynlerle işbirliği, güvenli ve kapsayıcı okul ortamı oluşturmak kritik öneme sahip. Öğrencilere ve ailelerine psikolojik destek sağlanmalı. Şiddete karşı disiplin mekanizmaları uygulanmalı.Gaziantep'te kız çocuğu S.Y. (14), babasını uykudayken boğazını keserek öldürdü.Bursa'da babasını öldüren B.Ç. (16), sokakta havaya ateş açtı.Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki kız, 14 yaşındaki kuzeni tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.Diyarbakır'da kırmızı ışıkta bekleyen araçtaki B.D.'ye (35) oğlu S.D. (17) ateş açtı; ağır yaraladı.Kahramanmaraş'ta kız kardeşi E.T.T. (16) tarafından silahla vurulan Ruşen Sina T. (21) öldü.Konya'da bir düğünde küçük çocuklar silahla havaya ateş etti.Bolu'da iki çocuk, iki akranı tarafından bıçaklandı.Başakşehir'de 4 ay önce kuzenini bıçaklayan A.R.Ç. (15), bu kez kuzeninin yanındaki arkadaşını öldürdü.Esenyurt'ta bir öğrenci, 7 akranı tarafından sokakta bayılana kadar dövüldü; kolu kırıldı.Balıkesir'de D.D. (17), kendisini döven babasını öldürdü. Beyoğlu'nda yakalanan çocuk sürücü K.D. (15) polisin üzerine yürüdü.