‘Şehit babamı 22 yıl sonra gördüm’

Esengül Alkış, oğlundan sonra ikinci çocuğuna hamile olduğunu öğrenince askerde olan eşini arayıp mutlu haberi vermek istedi. Ancak Tunceli'de operasyonda olduğu için eşine ulaşamadı. Bir gün sonra ise tarihler 6 Mayıs 2002'yi gösterdiğinde Piyade Komando Er Selçuk Alkış'ın Tunceli'de PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olduğu haberi geldi. Esengül Alkış, şehadet haberinden 7 ay sonra kızı Gülnisa'yı kucağına aldı. Bugün genç bir kız olan Gülnisa, babasının kokusunu hissedemeden, sesini duyamadan büyüdü.Gülnisa Alkış, babasının şehadetinin sene-i devriyesinde hayatının en mutlu haberini aldı. Babasının yakın bir arkadaşı, asker eğlencesi sırasında hep birlikte video çektirdiklerini hatırladı. Yapılan araştırmada o eğlenceye ait görüntülerin bulunduğu kasete ulaşıldı.Babasının da yer aldığı görüntüler kendisine gönderilen Gülnisa hem büyük bir şok hem de büyük bir mutluluk yaşadı. 23 Mayıs 2001 yılında çekilen videoyu izlemeye başlayan Gülnisa gözyaşlarına hâkim olamadığını söyledi.Yıllardır babasının fotoğraflarına bakarak büyüdüğünü belirten Gülnisa Alkış, duygularını SABAH'a anlattı: "Düşünsenize babanız siz doğmadan şehit oluyor ve siz onun ne kokusunu alabildiniz ne de sesini duyabildiniz... Ama ben yıllar sonra ilk kez babamın sesini duydum. Nasıl konuştuğunu, nasıl bir ses tonu olduğunu gördüm. Babam kanlı canlı karşımda duruyordu.Babam sanki bana seslenip bir şeyler söylüyordu. Bu duygu, bu mutluluk tarif edilemez. Videoyu binlerce kez izledim. Ömrümün sonuna kadar bu videoyu saklayacağım. 22 senelik hayatım boyunca beni derinden etkileyen bu oldu" dedi. Babasına ait video görüntüsünü sosyal medya hesabından da paylaşan Gülnisa, milyonlarca kez etkileşim aldı.