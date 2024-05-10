Silva’ya: Filistin’in tanınması için birlikte çalışmalıyız

Başkan Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'yla yaptığı telefon görüşmesinde ülkede yaşanan sel felaketi nedeniyle ölenler için taziyelerini iletti. İkili ve bölgesel ilişkilerini ele alındığı görüşmede Erdoğan, Brezilya'nın İsrail'in Filistin topraklarında uyguladığı vahşet karşısında izlediği tutumun takdire şayan olduğunu, kalıcı ateşkesin tesisi ile bölgeye insani yardımların ulaştırılması konusunda çabaların artırılması gerektiğini belirtti. Erdoğan, Filistin Devleti'nin tanınması ile ilgili girişimlerde birlikte çalışılmasının önemli olduğunu söyledi.