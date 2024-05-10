SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli’yi kabul etti

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli görüşmesi başladı. Erdoğan, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

29 NİSAN'DA 'YENİ ANAYASA' GÖRÜŞMESİ!

İki lider, son olarak 29 Nisan'da Bahçeli'nin Çankaya'daki konutunda bir araya gelmişti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ana gündem maddesinin 'Yeni Anayasa' olduğu öğrenilmişti.