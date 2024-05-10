Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! 17 terörist etkisiz hale getirildi!
Giriş Tarihi: 10.5.2024 12:01 Son Güncelleme: 10.5.2024 12:16

SON DAKİKA! Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! 17 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA! Terör örgütü PKK’ya büyük darbe! 17 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi; Milli Savunma Bakanlığı, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor!" notuyla sosyal medya hesabından flaş operasyonları açıkladı.

17 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ!

MSB, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." dedi.

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SON DAKİKA! Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! 17 terörist etkisiz hale getirildi!
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