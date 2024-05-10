SON DAKİKA! Terör örgütü PKK’ya büyük darbe! 17 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi; Milli Savunma Bakanlığı, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor!" notuyla sosyal medya hesabından flaş operasyonları açıkladı.
17 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ!
MSB, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." dedi.
Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 10, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 7… pic.twitter.com/xXEzT1sgyz