Uyuşturucu tacirlerine darbe! 700 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; 230 ekip ve 980 Jandarma personelinin katılımıyla Diyarbakır, Antalya, İzmir, Ağrı, Kastamonu, Amasya, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Sakarya, Van, Bingöl, Aydın, Tekirdağ, Çanakkale, Hatay, Afyonkarahisar, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kayseri olmak üzere 20 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 700 kilo uyuşturucu madde,13 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken 366 uyuşturucu taciri ve sokak satıcısı yakalandı.



"Narkoçelik-16" operasyonlarında 700 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video

İLLERDE DÜZENLENEN NARKOTİK OPERASYONLARI

Operasyonlarda illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 461 kg esrar ele geçirilirken 4 zehir taciri yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 4 kg 200 gr metamfetamin, 2.5 kg bonzai, 250 gr kokain 4 kg 200 gr skunk ele geçirilirken 39 sokak satıcısı yakalandı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 30 kg metamfetamin ele geçirilirken 5 sokak satıcısı yakalandı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 68 sokak satıcısı yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; bin 308 adet uyuşturucu hap ve muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 31 sokak satıcısı yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 3 bin 650 adet uyuşturucu hap ve muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 85 sokak satıcısı gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 53 sokak satıcısı yakalandı.

Afyon İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 8 bin 143 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 3 zehir taciri yakalandı."

"ZEHİR TACİRLERİNİ TEMİZLEYECEĞİZ"

İçişler Bakanı Ali Yerlikaya; "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" şeklinde sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.