Yaşlı kadının ölümünden dram çıktı

Eşini kaybettikten sonra psikolojik sorunlar yaşayan Nilüfer Onaran, uzun süredir tek başına yaşıyordu. Kedileri çok seven ve çöplerden kediler için yiyecek toplayan Onaran'ın bu durumu aile içerisinde rahatsızlığa neden oluyordu. İddiaya göre kızı Nilden Güneşhan ve damadı CHP milletvekili İsmet Güneşhan, anneleri ile yaklaşık 20 yıldır görüşmüyordu. Güneşhan ailesi annelerinden utanıyor ve bu durumu herkesten gizliyordu.

EVİNDE MAMA BİRİKTİRİYORDU

Emekli öğretmen Onaran'ın kedilere olan düşkünlüğü yaşadığı apartmanda da sorun olmaya başladı. Evinde kediler için sürekli mama biriktiren yaşlı kadının bu durumunu fark eden ev sahibi yaklaşık 5 yıl önce daireden çıkmasını istedi.

Ev sahibi tarafından kapı dışarı edilen Onaran'a, çöp toplarken tanıştığı 73 yaşındaki Rahile Eyüboğlu sahip çıktı ve evinin kapılarını açtı. İki yaşlı kadın, Fevzipaşa Mahallesi'ndeki tek odalı gecekonduda birlikte yaşamaya başladı.

12'DE EVLERİNE GİRDİLER

Önceki gün mahallede düzenlenen Hıdırellez kutlamalarına katılan iki yaşlı kadın, gece 00.00 sıralarında uyumak için evlerine geçtiler. İddiaya göre gece yarısı üşüyen iki kadın, elektrikli sobayı açtı.

YANARAK CAN VERDİLER

Sabah 05:00 sıralarında evden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri hemen durumu itfaiye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun gayret gösterse de yükselen alevlerden iki yaşlı kadına bir türlü ulaşılamadı. Saatler süren uğraş sonucu yangın kontrol altına alınırken, Nilüfer Onaran'ın yanmış bedeni yatakta, Rahile Eyüboğlu ise banyoda bulundu.

KAÇAK ELEKTRİK ÇEKİLMİŞ

Talihsiz kadınların cenazesi otopsi için Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yapılan incelemede gecekonduya elektriğin kaçak çekildiği tespit edildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

80 yaşında talihsiz bir şekilde hayatını kaybeden Nilüfer Onaran, pazartesi günü gözyaşları arasında toprağa verildi. Yaşlı kadının cenazede bile ölüm nedeninin herkesten gizlendiği ortaya çıktı. Yaşlı kadından geriye sadece 60 yıl önce çekilmiş fotoğrafları kaldı.