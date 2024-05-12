Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:"Sevgi ve merhamet gibi güzel hasletlerin örnekleri olarak annelerimiz hayatımızın en değerli hazineleridir. Bir annenin evladına olan merhametiyle mukayese edilebilecek derecede çok az insani duygu vardır.Annelerimize teşekkür etmekle kalmayıp, hayatımız üzerindeki etkilerini de hatırlamak için bugün çok anlamlı bir fırsattır. Bizler, cenneti annelerin ayakları altında gören inancın mensupları olarak, yüklendiğimiz sorumlulukları ve görevleri ifa ederken, annelerimizin hayır dualarının en önemli güç kaynaklarımızdan biri olduğunu unutmamalıyız. Bu duygularla tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyor, ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum."