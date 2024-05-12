Bozdoğan-32’den İsrail’e saldırı planı çıktı! Terör saldırısı son anda engellendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın geçtiğimiz hafta "Bozdoğan-32" adıyla duyurduğu DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyonun detaylarına SABAH ulaştı. DEAŞ'lı terörist Kasım A'nın, bombalı saldırı eylemi hazırlığında olduğu ve bomba yapımında kullanılan kimyasal maddelerle patlamanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini test ettiği belirlendi. Operasyonda ele geçirilen ve bomba yapımında kullanılacağı tespit edilen kimyasal maddelerin büyük çapta patlamaya sebebiyet verebilecek nitelikte olduğu öğrenildi. İnşaatta çalışarak kendilerini kamufle eden teröristlerin; bomba yapımında kullanacakları bazı kimasayallar ve asitleri 'Dezenfektan yapacağız' yalanıyla internetten siparişle temin ettikleri, bazılarını ise inşaat alanında temin ettikleri saptandı.





ASIL HEDEF İSRAİL KONSOLOSLUĞUYDU

Bu malzemelerle patlayıcı üreten şüphelilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ndeki kutlamalarda başta Taksim olmak üzere çeşitli meydanlarda eylem arayışında oldukları tespit edildi. SABAH'ın edindiği bilgiye göre teröristlerin asıl hedefinin ise İsrail Başkonsolosluğu olduğu belirlendi. Teröristlerin, DEAŞ'lı yöneticilerle 'Telegram' adlı mesajlaşma programı üzerinden irtibat kurduğu anlaşılırken, bir terörist verdiği ifadesinde bomba yapmak için çalıştığını itiraf etti.





DEAŞ'IN SÖZDE MUSUL VALİSİ'NDEN EĞİTİM ALDI

DEAŞ'lı terörist Kasım A'nın 2016'ya kadar DEAŞ'ta aktif görev aldığı, daha sonra Hatay üzerinden yurda kaçak giriş yaptığı ve 2020'de İstanbul'a geldiği anlaşıldı. Kasım A'nın; örgütün havan biriminde bomba yapımı eğitimi aldığı, Ebu Ömer adlı DEAŞ sorumlusunun yanında sözde mühimmat doldurma-temizleme biriminde de görev yaptığı ve DEAŞ'ın sözde Musul valisi Ebu Leys Al Hamduni'nin yanında da eğitim aldığı bilgisine ulaşıldı.





Operasyonda Kasım A. ve M.H'nin yanı sıra onlarla bağlantılı olduğu tespit edilen 6 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin tümü tutuklandı. istanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma sürüyor.