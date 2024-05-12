Eren’imin kokusunu kır çiçeklerinden alıyorum

Trabzon Maçka'da 2017'de PKK'nın şehit ettiği Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül bu Anneler Günü'nde de oğlunun mezarına koştu. Ayşe Bülbül, "Eren'im cebinde parası yokken, bahçelerden topladığı kır çiçekleriyle gelir, boynuma sarılırdı. Kınalı kuzumu çok özledim" dedi.Görev yeri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden memleketi Gümüşhane'ye dönerken 16 Haziran 2017'de Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra şehit edilen ve cenazesi 16 Temmuz 2017'de toprağa verilen Necmettin öğretmenin annesi Gülay Yılmaz evlatsız geçen 7 yılını ilk günkü gibi hissediyor. Gülay Yılmaz, "Yedi yıl benim için her zaman ilk günkü gibi geçti. Evlat acısı hiçbir şeye benzemez. Anneler Günü'nde çocuğumun mezarına giderim, Fatiha okurum, onunla konuşurum, dertleşirim" dedi.15 Temmuz şehidi Özel Harekât polisi Feramil Ferhat Kaya'nın annesi Şengül Kaya "15 Temmuz gecesi öperek dualarla şehadete gönderdiğim oğlum olmadan geçen bir Anneler Günü daha yaşıyorum. Bu Anneler Günü'nde de o benim yanıma değil, ben oğlumun yanına giderim. O bana çiçek alamaz, ben gidip mezarına bir çiçek daha ekerim. Her özlediğimde yanına koşarım" dedi.Kızı 17 yaşındayken PKK tarafından kaçırılan Diyarbakır annesi Türkan Mutlu, "Kızım yokken ben Anneler Günü'nü nasıl kutlarım. 10 senedir kayıp. Ceylan'ım kaçırıldığından beri bu özel günler çok canımı yakar. Ceylan'ım gibi diğer çocukları nasıl kandırıp kaçırdıkları, aileleri, anneleri nasıl yıktıkları hakkında bir kitap yazmak istiyorum. Sırf bunun için okuma-yazma öğrendim. Belki kızım hayattaysa bir şekilde kitabımı bulur okur. Ben inşallah kitap yazma hayalimi gerçekleştireceğim. Bir anneye, bir aileye ulaşabilirsem ne mutlu bana" dedi.