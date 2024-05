Hedefler imha edildi Türk bayrağı çekildi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca icra edilen DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı'nda ilkler yaşanmaya devam ediyor. Marmaris Aksaz Deniz Üssü'nde gerçekleşen tatbikatın en önemli aşaması olan Seçkin Gözlemci Günü'nde envanterine yeni giren insansız deniz araçları "Marlin" ve "Albatros" da boy gösterdi. Senaryo dâhilinde kontrol altına alınması hedeflenen adaya; Deniz Kuvvetleri'ne ait helikopterler, Zırhlı Amfibi Hücum Araçları (ZAHA) ve çıkarma gemileri harekât icra etti. Deniz piyadelerinin hedefteki adayı başarılı şekilde ele geçirmelerinin ardından belirlenen hedefler imha edilerek bölgeye Türk bayrağı çekildi. Tatbikata 94 su üstü gemisi, 8 denizaltı, 10 deniz karakol uçağı, 16 helikopter, 28 SİHA/İHA, 2 SAT Timi, 3 SAS Timi, kıyı birlikleri katıldı. 18 Mayıs'a kadar devam edecek tatbikatta toplam 15 bin askeri personel yer alıyor. Türkiye donanma tarihinin ilk milli uçak gemisi TCG Anadolu da tatbikatta görev aldı. Tatbikatın seçkin gözlemci gününe katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, tatbikatı TCG Salihreis'ten izledi. Güler, "TCG Anadolu'nun komuta, kontrol ve amfibi harekat performansını gururla izledik. Çok yakında insansız hava araçları ile harekat icra yeteneğini de kazandıracağız. Yakın coğrafyamızdaki gelişmeler Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her an hazır, etkin ve caydırıcı güç olmasını zorunla kılmaktadır" dedi.Tatbikatın seçkin gözlemci gününe Almanya, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Finlandiya, Gürcistan, Irak, Japonya, KKTC, Libya, Malezya, Nijerya, Portekiz, Sierra Leone, Ürdün ve Yemen'den 18 askeri ataşe katılıyor. Doğu Akdeniz'de icra edilen tatbikatın seçkin gözlemci gününde TCG Salihreis gemisine gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, personelini selamladı. Liman çıkışında TCG İstanbul, TCG Salihreis fırkateyninde bulunan Bakan Güler'i top atışıyla selamladı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tatbikatın seçkin gözlemci gününe telefon bağlantısı ile katıldı. Erdoğan, şunları söyledi: "2 bin yılı aşan şanlı tarihiyle Silahlı Kuvvetlerimiz, disiplini, kabiliyetleri cesareti ve merhametiyle dünyanın en güçlü ordularından biridir. Kahraman ordumuz tarih boyunca yaşattığı eşsiz zaferlerle milletimizin gurur vesilesi olmuştur. Sadece caydırıcılığıyla değil, yüksek sorumluluk bilinciyle de ordumuz, ülkemizin güven ve huzur kaynağıdır. Milletçe, öz yurdumuzda gönül huzuruyla yaşamak istiyorsak, askeri bakımdan güçlü olmak zorunda olduğumuzun farkındayız. Bölgede yaşanan son gelişmeler, "güçlü ordu, güçlü Türkiye" şiarının ne kadar kritik olduğunu bize tekrar hatırlatıyor. Bu gerçekten hareketle son 21 yıldır göz bebeğimiz olan ordumuzun caydırıcılığını artırmak, kapasitesini güçlendirmek, en modern savunma teçhizatlarıyla donatmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Kimi zaman müttefiklerimizin uyguladığı gizli-açık ambargolara rağmen savunma yeteneklerimizi sürekli geliştiriyoruz. İnsansız sistemlerden hava savunmaya, zırhlı kara araçlarından elektronik harp sistemlerine hemen her cephede kararlı bir mücadele içindeyiz. Denizleriniz sakin, pruvanız neta, bahtınız açık olsun.