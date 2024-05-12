Maaş yok eğlence var

31 Mart seçimlerinde CHP'li Hayri Türkyılmaz'dan koltuğu devralan Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Deniz Dalgıç da belediye personeline maaş ödemekte zorlanıyor.720 işçiye yaklaşık 6 aydır maaşlarını tam ödeyemeyen Mudanya Belediyesi'ne ait MUDAŞ tesislerinde, "Bu kadarına da pes" dedirtecek görüntüler yaşandı.Eşi Mudanya Belediyesi'nde çalışan CHP Mudanya İlçe Başkanı Furkan Kurtulmuş Atalay, Anneler Günü vesilesiyle ilçe örgütünün ve meclis üyelerinin katıldığı bir eğlence düzenledi. Belediye tesislerinde düzenlenen alkollü eğlenceye, ince saz takımı da getirildi.Belediyenin MUDAŞ tesislerinde düzenlenen sazlı sözlü eğlencede bir yanda CHP'liler alkol alıp eğlenirken, maaşını aylardır tam alamayan ve bu yüzden kirasını ödeyemeyip çocuğuna harçlık veremeyen belediye personeli ise gece yarısına kadar eğlenen CHP'lilere hizmet etti.Ortaya çıkan skandal manzara, CHP'nin dilinden düşürmediği "halkçı ve emekçi" belediyecilik sözünün sadece lafta kaldığını gözler önüne serdi.Öte yandan eğlenceyi düzenleyen CHP'li Atalay'ın Mudanya Belediyesi'nde çalışan eşinin ise maaşını düzenli ve eksiksiz aldığı öğrenildi.