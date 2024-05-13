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Giriş Tarihi: 13.5.2024

Anneler, karşılıksız sevginin kaynağıdır

Anneler, karşılıksız sevginin kaynağıdır
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Tüm güzel kelimelerin manaları annenin varlığında tecessüm eder. Koşulsuz, karşılıksız, en arı, en duru sevginin kaynağıdır anne. Başta Milli Mücadele'nin şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Anne, merhamet ve metanet duygusunun nişanesi, karşılıksız sevgiyle beraber, sabır ve sağduyunun timsalidir. Her anne özel, her anne önemli, her anne övünç kaynağıdır.




Onları üzmeyelim, onları incitmeyelim, onlara asla yüzümüzü dönmeyelim. Bilelim ki anne hayattaki ilk ışığımız, ilk sıcaklığımız, ilk güvencemiz, ilk nefesle son nefes arasındaki güneşimiz ve güldestemizdir. En başta şehit annelerimiz olmak kaydıyla, bütün annelerimizin Anneler Günü'nü gönülden tebrik ediyor, sonsuz hürmetlerimi sunuyorum.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Annelik yeryüzünde bir insana nasip olabilecek en önemli ünvanlardan biri, belki de birincisi. O yüzden buyuruyor ya Peygamber Efendimiz, cennet annelerin ayakları altındadır. Anneler, ayaklarının altında cennet olan varlıklar bizim için. Ne muhteşem bir tanımlamadır bu.
Milli Savunma Bakanlığı: Kahraman şehitlerimiz ve gazilerimizin anneleri başta olmak üzere sevgi, sabır ve fedakarlık timsali tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. ANKARA
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Anneler, karşılıksız sevginin kaynağıdır
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