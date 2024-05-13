Anneler, karşılıksız sevginin kaynağıdır

Tümgüzel kelimelerin manalarıannenin varlığında tecessümeder. Koşulsuz, karşılıksız,en arı, en durusevginin kaynağıdır anne.Başta Milli Mücadele'ninşehit ve gazilerimizin anneleriolmak üzere tüm annelerinAnneler Günü'nü kutluyorum.Anne, merhametve metanet duygusununnişanesi, karşılıksızsevgiyle beraber, sabırve sağduyunun timsalidir.Her anne özel, her anneönemli, her anne övünçkaynağıdır.Onları üzmeyelim,onları incitmeyelim,onlara asla yüzümüzüdönmeyelim. Bilelim kianne hayattaki ilk ışığımız,ilk sıcaklığımız, ilk güvencemiz,ilk nefesle son nefesarasındaki güneşimiz vegüldestemizdir. En baştaşehit annelerimiz olmakkaydıyla, bütün annelerimizinAnneler Günü'nügönülden tebrik ediyor,sonsuz hürmetlerimi sunuyorum.Annelikyeryüzünde bir insananasip olabilecek en önemliünvanlardan biri, belkide birincisi. O yüzdenbuyuruyor ya PeygamberEfendimiz, cennet annelerinayakları altındadır.Anneler, ayaklarının altındacennet olan varlıklarbizim için. Ne muhteşembir tanımlamadır bu.Kahraman şehitlerimizve gazilerimizinanneleri başta olmak üzeresevgi, sabır ve fedakarlıktimsali tüm annelerimizinAnneler Günü kutlu olsun.ANKARA