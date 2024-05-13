Anneler, karşılıksız sevginin kaynağıdır

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş:
Tüm
güzel kelimelerin manaları
annenin varlığında tecessüm
eder. Koşulsuz, karşılıksız,
en arı, en duru
sevginin kaynağıdır anne.
Başta Milli Mücadele'nin
şehit ve gazilerimizin anneleri
olmak üzere tüm annelerin
Anneler Günü'nü kutluyorum.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
Anne, merhamet
ve metanet duygusunun
nişanesi, karşılıksız
sevgiyle beraber, sabır
ve sağduyunun timsalidir.
Her anne özel, her anne
önemli, her anne övünç
kaynağıdır.
Onları üzmeyelim,
onları incitmeyelim,
onlara asla yüzümüzü
dönmeyelim. Bilelim ki
anne hayattaki ilk ışığımız,
ilk sıcaklığımız, ilk güvencemiz,
ilk nefesle son nefes
arasındaki güneşimiz ve
güldestemizdir. En başta
şehit annelerimiz olmak
kaydıyla, bütün annelerimizin
Anneler Günü'nü
gönülden tebrik ediyor,
sonsuz hürmetlerimi sunuyorum.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:
Annelik
yeryüzünde bir insana
nasip olabilecek en önemli
ünvanlardan biri, belki
de birincisi. O yüzden
buyuruyor ya Peygamber
Efendimiz, cennet annelerin
ayakları altındadır.
Anneler, ayaklarının altında
cennet olan varlıklar
bizim için. Ne muhteşem
bir tanımlamadır bu.
Milli Savunma Bakanlığı:
Kahraman şehitlerimiz
ve gazilerimizin
anneleri başta olmak üzere
sevgi, sabır ve fedakarlık
timsali tüm annelerimizin
Anneler Günü kutlu olsun.
ANKARA