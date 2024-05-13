FETÖ elebaşının yeğenine 6 yıl 3 ay hapis

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen ve eşi Nur Gülen'inde aralarında bulunduğu 4 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle haklarında iddianame düzenlenmişti.

BERAATLARI TALEP EDİLDİ

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen tutuklu sanıklar Selman Gülen bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık avukatları da duruşmaya katıldı. Sanık avukatları müvekkillerinin beraatına karar verilmesini talep etti.

6 YIL 3 AY HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Selman Gülen ve Nur Gülen, Bekir Öztürk ve Mine Öztürk'e "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

TAHLİYE EDİLDİ

Ayrıca sanık Selman Gülen'in tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alan heyet, yurt dışı çıkış yasağı ve bulunduğu ili terk etmeme adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Heyet, diğer sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devam etmesine hükmetti.