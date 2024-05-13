Firariler bu sefer kaçamadı! 81 ilde 4995 firari yakalandı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 81 ilde son 5️ günde "Aranan Şahıslara Yönelik" olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarında yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde 4 bin 995 şüpheli yakalandı.





ADAM ÖLDÜRME SUÇUNDAN 73 KİŞİ YAKALANDI



Güvenlik birimlerince yakalanan kişilerin, 0-5 yıldır aranması bulunan 7 bin 938 kişi, 5-10 yıldır aranması bulunan 29 kişi, 10 yıl ve üzerinde aranması bulunan 28 kişi olduğu bilgisi paylaşıldı. Yakalananların hangi suçlardan arandığı ise şöyle; hırsızlık 822, dolandırıcılık 424, yağma 182, adam öldürme 73, cinsel suçlar 118, terör suçları 50, narkotik suçları 817, KOM suçlarından ise; 495 kişi olduğu ortaya çıktı.





"FİRARİLERİN SOKAKLARDA GEZMELERİNE İZİN VERİLMEYECEK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum" şeklinde açıklamada bulundu.