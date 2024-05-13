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Giriş Tarihi: 13.5.2024 09:03

Kocaeli'de TIR otomobile çarptı: 3 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde TIR'ın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

AA
Kocaeli’de TIR otomobile çarptı: 3 yaralı

Kocaeli'de D-100 kara yolunun İstanbul yönü Osmanyılmaz Mahallesi mevkisinde Okan Y. yönetimindeki 34 AFZ 810 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halindeki Hüseyin D. idaresindeki 34 VD 8415 plakalı tıra çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki İ.S. ve S.C, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle D-100 kara yolu İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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Kocaeli'de TIR otomobile çarptı: 3 yaralı
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