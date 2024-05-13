MİT’ten Irak’ta nokta operasyon: PKK/HPG’nin sözde konsey yöneticisi etkisiz hale getirildi

MİT, Irak Gara'da terörist Sedat Aksu'yu nefes kesen bir takip sonrasında beraberindeki teröristlerle birlikte nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi. Üst düzey yöneticinin etkisiz hale getirildiğini bir süre gizleyen örgüt daha sonra Aksu'nun etkisiz hale getirildiğini duyurmak zorunda kaldı.