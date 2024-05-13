Yasakçı memur 3 yıl hapisle yargılanabilir

İzmir'de CHP'li Karşıyaka Belediyesi'ne ait Zübeyde Hanım Nikah Sarayında nikah öncesi bir vatandaş dua etmesinin nikah memuru tarafından engellenmesi olayıyla ilgili yeni gelişme yaşandı.İzmir Barosu avukatlarından Tarcan Ülük, duaya engel olan nikah memuru ve duayı engellemek için müzik açan görevliler hakkında suç duyurusunda bulundu, Ülük dilekçesinde, "Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk TBMM'nin açılışını dualar ile yapmıştır. Bu sebeple nikâh memurunun duayı okunamayacağı ile ilgili uyarı ve davetliyi engellemesinin hiçbir açıklaması bulunamamaktadır. Mikrofonsuz dua edilmesini engellemek için müzik açılması, nefret suçunu oluşturur. Nefret suçunu işleyen kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" dedi.