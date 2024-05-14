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Giriş Tarihi: 14.5.2024 08:54

Hatay’da kuvvetli sağanak devam ediyor! Caddeler göle döndü, derelerin debisi arttı

Hatay’da kuvvetli yağış etkisini hissettirmeye devam ediyor. Yağışın etkili olduğu Dörtyol ilçesinde caddeler göle dönerken derelerin debisi arttı. Kuvvetli yağışın belirli aralıklarla kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

İHA
Hatay’da kuvvetli sağanak devam ediyor! Caddeler göle döndü, derelerin debisi arttı

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış etkisini hissettirmeye devam ediyor.

CADDELER GÖLE DÖNDÜ

Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde etkili olan yağışlı hava gün boyu da aralıklarla devam etti. Akşam saatlerindeyse kuvvetli yağış yeninden etkili olurken Dörtyol ilçesinde caddeler göle döndü.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Trafikte ilerleyen araçların güçlük çektiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Payas ilçesinde etkili olan yağışla birlikte caddeler göle döndü. Kuvvetli yağışın belirli aralıklarla kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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Hatay’da kuvvetli sağanak devam ediyor! Caddeler göle döndü, derelerin debisi arttı
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