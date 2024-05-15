AK Partili Dağ’dan ’90 dakika’ uyarısı: Sübvanse olmazsa mali yük artar!

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi hem Cumhur İttifakı'ndan hem de CHP'den gelen 90 dakika içinde toplu ulaşım araçlarına 2 ve üzeri binişleri ücretsiz kılan 90 dakika uygulamasının geri getirileceği vaatleri çok konuşulmuştu. İzmir'in önceki dönem başkanı Tunç Soyer, görevinin son günlerinde 120 dakika ücretsiz aktarma için UKOME'ye başvuru yapmıştı. Ancak iki kez yapılan başvuru sistem içindeki kuruluşların onayı alınmadığı hukuki altyapının eksik kaldığı gerekçesi ile UKOME'den geri çevrilmişti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise 90 dakika uygulamasını UKOME'de yeniden gündeme getireceklerini dile getirmişti.

DAĞ SOSYAL MEDYA HESABI ÜZERİNDE AÇIKLAMA YAPTI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise 90 dakika uygulaması ile ilgili bir paylaşım yaptı.

BÜYÜKŞEHİR ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALIDIR

Dağ'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "İzmir'de toplu taşımada 90 dakika uygulaması, seçim sürecinde vaatlerimizden biriydi. UKOME gündemine geldiğinde büyükşehir belediyesi olarak sübvanse etmek suretiyle hayata geçireceğimizi ifade etmiştik. Sübvansiyon olmaksızın bunu UKOME gündemine getirmek sorumluluktan kaçmaktır, topu taca atmaktır ve İZBAN'a kaldıramayacağı bir mali yük yüklemektir.90 dakika uygulaması İzmirli hemşehrilerimiz için büyük bir ihtiyaçtır, şarttır. Teknik olarak sübvansiyonun hangi kurum ve kuruluşlarca karşılanacağı net bir şekilde protokol altına alınmalıdır. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu konuda taşın altına elini koymalıdır."