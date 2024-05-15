BBP Genel Başkanı Destici: Yeni FETÖvari yapılar temizlenecektir

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, karayolu ile Sivas'a geldi. Sivas Belediye Başkanlığı önünde karşılanan Destici, Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun'u ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenledi. Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı dava kapsamında başlatılan soruşturmada üst düzey üç emniyet görevlisinin açığa alınmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Destici, "Ciddi bir mesele ile karşı karşıyayız. Hafif alınamayacak bir süreçle karşı karşıyayız. Çok net bir şekilde Cumhurbaşkanımızın, hükümet üyelerimizin hatta eski bakanlarımızın ve çok önemli bürokratlarımızın hedef alındığı bir süreç olduğu gözüküyor. Şuanda net bir şekilde ortaya çıkmadı ama eldeki bilgiler ve açıklanan hadiselere baktığımız zaman bunu net bir şekilde görüyoruz. Devletimiz, hükümetimiz güçlüdür. İnanıyorum ki bununla ilgili gereği mutlaka yapılacaktır ve yapılmaya başlanmıştır. İçişleri Bakanımız da bu yönde bir açıklama yaptı. Dışişleri Bakanımız yaptı. Cumhurbaşkanımız gerekli ilgili bakanlarımızla ve kurumlarımızın başındaki kişilerle görüşmelerini gerçekleştirdi. 15 Temmuz'a dur demiş bir Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı var. Milletimiz var. Dolayısıyla da bunlara da asla geçit vermeyecektir ve gereği yapılacaktır." dedi.

FETÖ YAPILANMASI DEŞİFRE EDİLMİŞTİR

Cumhur İttifakı'nın, milletin, mevcut hükümeti üyelerinin, bürokrasinin en üst düzeyindeki bazı kişilerin hedef alındığını söyleyen Destici, "Bunlarla ilgili komplo düzenlendiği kamuoyuna yansıdı. Bunlar bütün çıplaklığı ile ortaya çıkarılacaktır. Bu işlere tevessül edenler mutlaka ve mutlaka hak ettikleri sonuçla ve cezayla karşı karşıya kalacaklardır. Bu arta kalanlar mutlaka temizlenip emniyette ise emniyette yargı içerisinde yargıdan başka kurumların içine sızmışsa oradan mutlaka sökülüp atılacaktır. Yeni FETÖ vari yapılar varsa bunlarda deşifre edilecektir ki bu hadise birini deşifre etmiştir. Bunlardan da tamamen kurumlarımız ve devletimiz temizlenecektir. Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin inşallah yürüyüşünü de hiç kimse engelleyemeyecektir. Büyük Birlik Partisi her zaman her şartta hem Anayasa'mızın hem yasalarımızın hem seçilmiş Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin sonuna kadar yanındadır. Milli iradenin sonuna kadar yanındadır. Cumhur İttifakı'nın içinde olmamız nedeniyle bize de ayrıca mesuliyet yüklememektedir. Mesuliyetimizin de gereğini bugüne kadar nasıl yapmışsak bundan sonrada yapacağımızı net bir şekilde ifade ediyorum." diye konuştu.