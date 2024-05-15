İstanbul Pastacılar Odası Başkanı Aykut Şener, haksız zamları Ticaret Bakanlığı’na şikayet etti

İstanbul Şekerciler, Pastacılar ve Tatlıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Başkanı Aykut Şener, un, yağ ve diğer maliyetlerin aşırı yükselmesinin ardından esnafın derdini kesin çözüme kavuşturacak olan Ticaret Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir yazı göndererek, ülke ve piyasa koşullarıyla bağdaşmayan, aşırı, keyfi ve haksız zamların önlenmesini, gerekli denetimlerin yapılması hususunda ve suç işleyenler hakkında gereğinin yapılmasını istedi. Esnaf ve sanatkarlar odası'nın göndermiş olduğu bildirge Ticaret Bakanlığı Müfettişleri'ni harekete geçirdi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın göndermiş olduğu bildirge Ticaret Bakanlığı Müfettişleri'ni harekete geçirdi. Şener, "Son günlerde döviz kur artışı gerekçe gösterilerek un, yağ, şeker, ceviz ve diğer hammaddelere piyasa şartlarıyla uyumlu olmayan zamlar yapılmaktadır. Bu esnafımızı üzmektedir, ben esnafım için varım gerekli tüm sorunları en kısa sürede çözüme ulaştıracağız" dedi.