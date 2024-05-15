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Giriş Tarihi: 15.5.2024 11:11

İzmir'de PKK operasyonu: 9 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda örgütün propagandasını yaptığı iddiasıyla 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de PKK operasyonu: 9 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 10 Mart ve 24 Mart tarihlerinde DEM Parti seçim büroları önünde düzenlenen etkinliklerde terör örgütünün sözde marşlarını çalıp, eşlik ederek terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 9 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Yapılan operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel flama, yasaklı kitap ve dijital materyaller ele geçirildi.

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İzmir'de PKK operasyonu: 9 gözaltı
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