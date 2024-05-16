Emniyet Genel Müdürlüğü'nce Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda ulusal çapta faaliyet gösteren elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut'un yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyon kapsamında elebaşılığını Vedat Kıpçak'ın yaptığı suç örgütüne üye 74 kişi yakalanırken 13 kilogram metamfetamin, 87 litre sıvı metamfetamin, 450 bin adet uyuşturucu hap, muhtelif miktarda kokain, 50 adet ruhsatsız tabanca, 7️ adet hassas terazi ele geçirildi. 112 çete üyesi gözaltına alındı.