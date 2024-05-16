Bölücü Terör Örgütü’nün “Siyasi Alan Yapılanması” darbe.. 239 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Hatay, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 22 ilde haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 239 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

ÖRGÜTÜN "SİYASİ ALAN YAPILANMASI" FAALİYET YÜRÜTTÜLER

Yurt dışında bulunan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının illegal yollarla ülkemize geçişine aracılık ettikleri ve terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlendi. Bölücü Terör Örgütünün kırsal alanına eleman aktarımı yaptıkları, kanunsuz gösterilere katıldıkları ve "Siyasi Alan Yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Sosyal medya hesapları üzerinden ve Nevruz etkinliklerinde terör örgütünün propagandasını yaptıkları, geçmiş dönemlerde terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve aklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.