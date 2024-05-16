Hatay’da organize suç örgütü çökertildi

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Hatay merkezli Ankara, Antalya, Mersin, Nevşehir, Sivas ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda; nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, rüşvet, kişisel verilerin hukuka aykırı kullanılması, görevi kötüye kullanma ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarını işleyen elebaşılığını İsmail Azar ve Hamza Mutlu'nun yaptığı organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirlen operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.

MEDİKAL FİRMALAR ÜZERİNDEN KİMLER ALINDI

Organize suç örgütünün; medikal firmalar üzerinden genellikle yaşlı veya küçük yaştaki vatandaşların kimliklerini kullanarak usulsüz rapor çıkardıkları, hakkında rapor çıkarılan kişilere boş kâğıtlar imzalatarak bu kâğıtları sahte reçete düzenlemekte kullandıkları belirlendi.

HASTALARIN İMZALARI TAKLİT EDİLDİ

Reçete düzenlemekte kullanılan boş kâğıtların bitmesi durumunda ise hasta veya hasta yakınlarının imzalarını taklit ederek sahte reçete düzenledikleri ve usulsüz düzenlenen reçetelere ait faturaları ve hak sahipleri adına noterde düzenlenmiş sahte vekâletnameleri kullanıp, PTT şubelerinden tahsil ederek haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

KAMU 1 MİLYAR TL ZARARA UĞRATILDI

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda vekaletname, reçete, dekont ve senet ele geçirildi. Ayrıca MASAK ve Adana SGK Sağlık Denetim Ekibiyle yapılan ortak çalışmalar sonucu organize suç örgütünün yaptığı eylemlerde; 6 bin 532 adet usulsüz olarak düzenlenmiş noter vekâlet belgesinin kullanıldığı ve kamunun yaklaşık 1 milyar Türk lirası zarara uğratıldığı tespit edildi.

"KAZDIKLARI KUYUYA DÜŞECEKLER"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler, kazdıkları kuyulara düşecekler.Onların oyunlarını bir bir bozacağız" şeklinde açıklamada bulundu.