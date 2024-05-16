Haberler Gündem Haberleri Muğla’da Şaban Ataş cinayetinde yeni gelişme! DNA testi yapılacak
Giriş Tarihi: 16.5.2024 11:54

Muğla’da Şaban Ataş cinayetinde yeni gelişme! DNA testi yapılacak

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde 22 Mart’ta ortadan kaybolan Şaban Ataş'ın cesedi, üzeri taşlarla örtülmüş olarak bulundu. Ataş cinayetinde 5 şüpheli gözaltına alındı.  Cinayetle ilgili soruşturma sürerken, taşların altına gömülü halde bulunan Ataş’ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye alındı. Cesedin vücut bütünlüğü tanınmaz halde olduğu için DNA testiyle tespit yapılacağı öğrenildi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Muğla’da Şaban Ataş cinayetinde yeni gelişme! DNA testi yapılacak

Muğla Seydikemer ilçesinde 22 Mart tarihinde ortadan kaybolan Şaban Ataş'tan (52) bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine aile üyeleri "Müge Anlı ile Tatlı Sert"e katıldı. Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut, canlı yayın çıkışında baş başa görüştüğü Müge Anlı'ya cinayeti itiraf etti.

ŞOK İTİRAF: ŞABAN'I İPLE BOĞDU

"Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu. Ardından cesedi götürdü" diyen Karabulut, cesedin gömüldüğü yeri de söyledi. Bu itirafın ardından Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Sarıyer mevkiine giden polisler, üzeri taşlarla örtülü bir erkek cesediyle karşılaştı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ataş'a ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca kasten adam öldürme suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Karabulut, 2 oğlu ve annesi ile Burhanettin Öztürk olman üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.

DNA TESTİ YAPILACAK

Cinayetle ilgili soruşturma sürerken, taşların altına gömülü halde bulunan Ataş'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye alındı. Cesedin vücut bütünlüğü tanınmaz halde olduğu için DNA testiyle tespit yapılacağı öğrenildi. Şüphelilerin ifadeleri cinayet büroda sürüyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla’da Şaban Ataş cinayetinde yeni gelişme! DNA testi yapılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA