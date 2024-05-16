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Giriş Tarihi: 16.5.2024 15:31

Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

Şanlıurfa merkezli 6 ilde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 8 şüphelinin saklandıkları adresler tespit edildi.

Ekiplerce Şanlıurfa, İstanbul, Mersin, Konya, Sakarya ve Bolu'daki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda 10 dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüphelinin ise sınır dışı edilmesine karar verildi.

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Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama
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