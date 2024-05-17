77 ilde Mercek-19 operasyonları: 2 bin 89 şüpheli hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından son 5 günde 77 ilde silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik 'Mercek-19' operasyonları düzenlendi.

1877 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Güvenlik birimlerinin evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında 1315 ruhsatsız tabanca, 154 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 53 uzun namlulu tüfek, 355 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 1877 silah ele geçirildi, 2 bin 89 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

77 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik "Mercek-19" operasyonu | Video

"SUÇ ODAKLARI İLE MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Operasyonlarda emeği bulunan kamu görevlilerini tebrik eden Yerlikaya, "Terör örgütlerine, organize suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, uluslararası kartel haline gelmiş zehir tacirlerine, uluslararası örgütlenmiş göçmen kaçakçılarına ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek" dedi.